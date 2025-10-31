Plusieurs pays appellent leurs ressortissants à quitter le Mali

Après les États-Unis et la Russie, qui ont exhorté leurs ressortissants à « quitter immédiatement » le Mali, c’est au tour de l’Italie et de l’Allemagne d’inviter, mercredi, leurs ressortissants à quitter le pays au plus vite.

Depuis deux semaines, le Mali tourne au ralenti à cause du blocus pétrolier imposé par le JNIM, le groupe islamiste affilié à Al-Qaïda. Les combattants du JNIM ont commencé à s’en prendre aux camions citernes transportant du carburant.

Malgré les escortes de l’armée, plusieurs camions ont été incendiés, et des chauffeurs ainsi que des militaires ont été tués ou enlevés lors d’embuscades djihadistes, une situation qui fait craindre une escalade des tensions.

Cette pénurie de carburant aggrave également les coupures d’électricité récurrentes qui plombent l’économie malienne depuis cinq ans, l’énergie du pays sahélien étant essentiellement d’origine thermique.