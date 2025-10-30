Bienvenue sur Africanews

Football : Avram Grant quitte son poste de sélectionneur de la Zambie

Le sélectionneur de la Zambie, Avram Grant, avant le coup d'envoi du match de la Coupe d'Afrique des nations contre la RDC, à San Pedro, en Côte d'Ivoire, le 17 janvier 2024  
By Rédaction Africanews

avec AP

Zambie

Avram Grant a quitté mercredi son poste d'entraîneur de l'équipe de football de Zambie, huit semaines avant la Coupe d'Afrique des nations au Maroc et après avoir échoué à se qualifier pour la Coupe du monde 2026.

"Je suis fier de quitter l'équipe dans une bien meilleure position que lorsque je l'ai reprise", a déclaré Grant dans un message publié sur Instagram.

L'ancien entraîneur d'Israël, du Ghana et de Chelsea a supervisé trois défaites consécutives à domicile cette année lors des qualifications pour la Coupe du monde, sans marquer le moindre but, contre les Comores, le Maroc et le Niger.

La Zambie affrontera à nouveau le Maroc et les Comores dans son groupe de la CAN. Le tournoi débutera le 21 décembre.

Entraînée par Grant pendant près de trois ans, la Zambie s'est qualifiée pour deux Coupes d'Afrique des nations consécutives, mais n'a pas atteint la phase à élimination directe lors de la dernière édition disputée en Côte d'Ivoire.

La fédération n'a pas immédiatement nommé de remplaçant pour Grant.

La Zambie a été championne d'Afrique en 2012, mais n'a jamais participé à une Coupe du monde masculine.

