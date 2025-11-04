Soudan : trêve humanitaire imminente sous l'égide des États-Unis

Les États-Unis s’impliquent dans la recherche d’une sortie de crise au Soudan, en proie à la violence depuis deux ans. C’est le conseiller principal américain pour les affaires arabes et africaines qui l’a annoncé lundi au Caire, en Égypte.

Massad Boulos évoque des discussions avec l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide. Elles doivent aboutir à court terme à la conclusion d’une trêve humanitaire.

"Nous avons élaboré un plan complet assorti d'une feuille de route claire et d'un calendrier. Ce calendrier commence par une trêve de trois mois, la trêve humanitaire dont nous parlons actuellement, puis se poursuit par un processus politique de neuf mois et tous les autres détails. Mais ce sont des délais assez précis. Et nous sommes heureux de travailler actuellement sur le premier, que nous espérons finaliser bientôt. Je veux dire que l'initiative concernant cette trêve humanitaire est américaine. Nous avons donc élaboré cette proposition, nous l'avons soumise aux deux parties et nous travaillons avec elles pour la finaliser.'', a-t-il déclaré.

L'Arabie saoudite, l'Égypte et les Émirats arabes unis, font partie de l’initiative américaine visant le retour de la paix au Soudan.

Cette annonce intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les Forces de soutien rapide et l'armée soudanaise. Les combattants des RSF ayant pris la semaine dernière le contrôle d'El-Fasher, dernier bastion de l'armée soudanaise dans la région occidentale du Darfour.

La guerre déchire le Soudan depuis avril 2023. Selon les chiffres de l'ONU, plus de 40 000 personnes ont été tuées, mais les organisations humanitaires estiment que le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé.

Les combats ont chassé plus de 14 millions de personnes de leurs foyers et favorisé l'apparition d'épidémies. La famine s'est propagée à deux régions, dont une grande ville du Darfour, a déclaré lundi un groupe mondial de surveillance de la faim.