Darfour : près de 71 000 Soudanais ont fui El-Fasher après l'arrivée des FSR

Au Soudan, la guerre continue de provoquer un exode massif. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a signalé le déplacement d’environ 71 000 personnes à El-Fasher et dans les villages environnants, une semaine après la prise de la capitale du Darfour-Nord par les Forces de soutien rapide (FSR).

Depuis l’offensive du 23 octobre, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme fait état de « témoignages horribles », décrivant « des exécutions sommaires, des massacres et des viols, ainsi que des attaques contre les travailleurs humanitaires, des pillages et des déplacements forcés ».

Les violences ont contraint des milliers de familles à fuir dans des conditions extrêmement précaires. Sarah Ahmed, déplacée d’El-Fasher, a pu rejoindre le camp de Tawila avec son fils blessé. Le reste de sa famille a été décimé. « Nous espérons qu’ils fourniront des couvertures et des vêtements chauds aux enfants blessés. J’espère aussi que mon fils recevra les soins nécessaires et qu’il se rétablira complètement », témoigne-t-elle.

Selon un rapport du Darfur Network for Human Rights, les milices affiliées aux FSR ont multiplié les enlèvements et les disparitions forcées parmi les civils déplacés.

Comme Najwa, de nombreux Soudanais demeurent sans nouvelles de leurs proches perdus sur les routes de l’exil : « Je veux que la guerre s’arrête. J’ai perdu ma mère et mes trois frères, et je ne sais pas où ils se trouvent. Aujourd’hui encore, je suis partie à leur recherche, sans savoir s’ils sont restés là bas ou s’ils ont fui ailleurs. »

D’après les Nations unies, le Soudan se trouve aujourd’hui au cœur de l’une des pires crises humanitaires au monde. Plus de 30 millions de personnes ont besoin d’une aide d’urgence, dont 9,6 millions de déplacés et près de 15 millions d’enfants.