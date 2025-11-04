Soudan : El-Fasher et Kadugli touchées par la famine

La famine sévit dans la ville d’El-Fasher contrôlée désormais par les paramilitaires, ainsi que dans la localité de Kadugli au sud du Soudan.

Outre El-Fasher et Kadugli, la famine menace également 20 autres zones du Darfour et de la région du Kordofan, au centre du Soudan, où les combats se sont intensifiés au cours des derniers mois.

Le pays est en proie à la guerre qui oppose depuis avril 2023 les Forces de soutien rapide à l’armée. Faisant des millions de déplacés qui vivent dans des camps souvent.

Habib Allah Yakoub, a fui la ville d’El-Fasher assiégée pendant des mois, il raconte son calvaire.

"Les circonstances sont devenues très difficiles. Il n'y avait pas de nourriture, pas de moyens de transport et il était très difficile de sortir de chez soi pour trouver de l'eau ou de la nourriture. Pour ma part, je me suis blessé lorsque je suis sorti de chez moi avec mon bidon pour aller chercher de l'eau à la pompe. J'ai été touchée par une balle au hasard et mes os ont été brisés. Grâce à Dieu, aucun membre de ma famille n'était avec moi. La plupart d'entre eux ont été tués dans les bombardements.'', raconte-t-il.

Les violences au Soudan ont déjà coûté la vie à plus de 40 000 personnes. Statistiques sous-estimées selon des organismes humanitaires. Alors que le pays fait face à ce que les Nations Unies ont qualifié de ‘’ pire crise humanitaire au monde’’.