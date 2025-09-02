L'Afghanistan enterre les victimes du séisme ayant fait au moins 900 morts

Des prières en Afghanistan lundi, lors des funérailles des victimes du tremblement de terre survenu dimanche dans plusieurs régions montagneuses de l’Est.

Le séisme d'une magnitude de 6,0 a fait au moins 900 morts et plus de 2 0 00 blessés selon le bilan officiel. Alors que les populations pleuraient leurs proches, les recherches se poursuivaient mardi pour retrouver des survivants ou peut-être des corps sans vie coincés sous les décombre.

Le travail des sauveteurs est loin d’être facile, en raison de l’enclavement de certaines régions touchées par le séisme. Les proches des victimes sont amers.

''Tout le monde est absorbé par son propre chagrin ; la situation est extrêmement préoccupante. Dans notre quartier, il y a eu la destruction de toutes les maisons à deux, trois et quatre étages. Aujourd'hui, c'était le jour des funérailles de mon petit-fils. Il est mort la nuit dernière’’, raconte Gul Khaliq, proche d'une victime.

L’ampleur des dégâts s’explique notamment par les répliques enregistrées et la fragilité des habitations. L’ONU a annoncé avoir débloqué 5 millions de dollars du Fonds centrale d’intervention d’urgence pour aider le pays.