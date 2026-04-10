Liban : au lendemain d’une journée sanglante, les frappes persistent au sud

Des frappes aériennes israéliennes ont de nouveau ciblé le sud du Liban tôt ce vendredi, visant des positions du Hezbollah, notamment dans le village de Choukîne, où les secours intervenaient encore au milieu des décombres en feu. L’armée israélienne indique avoir frappé des sites de lancement de roquettes peu auparavant, après avoir averti d’un risque d’escalade des tirs. L’Agence nationale de l’information libanaise a signalé de nouvelles frappes à Bint Jbeil et dans les localités voisines, tandis que des sirènes d’alerte retentissaient dans le nord d’Israël, jusqu’à Haïfa, après plus de vingt alertes à la roquette plus tôt dans la journée. L’armée israélienne a indiqué avoir intercepté plusieurs projectiles et autorisé ensuite les habitants à quitter les abris. Ces échanges de tirs se poursuivent malgré les appels à prolonger le cessez-le-feu conclu mardi entre les États-Unis et l’Iran, qu’Israël estime ne pas concerner son conflit avec le Hezbollah. La veille, des frappes israéliennes ont fait plus de 300 morts au Liban, selon le ministère de la Santé, l’un des bilans les plus lourds depuis le début du conflit.