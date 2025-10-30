Plusieurs chefs d'État africains présents au 8e Forum de Paris pour la Paix

Jeudi, le président français Emmanuel Macron a reçu à l’Élysée plusieurs chefs d’État en ouverture du 8ème Forum de Paris pour la Paix, un rassemblement annuel visant à repenser la diplomatie dans un contexte mondial en évolution.

Parmi les dirigeants présents figuraient le président du Ghana, John Dramani Mahama, le président du Togo, Faure Gnassingbé, le président du Liberia, Joseph Boakai, ainsi que Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo.

Organisé depuis 2018, le Forum de Paris pour la Paix a pour ambition de favoriser une réflexion collective sur la nécessité de nouvelles approches diplomatiques face à un monde marqué par des crises multiples, telles que le changement climatique, les conflits et les défis économiques. Il vise à encourager des collaborations innovantes entre acteurs étatiques, non étatiques et la société civile, afin d’assurer une meilleure gestion des biens publics mondiaux.

L’édition 2025, qui marque la huitième édition, se concentre sur le thème : « Nouvelles coalitions pour la paix, les peuples et la planète ». Ce sujet met en lumière la nécessité de construire des alliances innovantes et inclusives pour répondre aux enjeux cruciaux de notre époque, tout en renforçant le multilatéralisme et la coopération internationale.

Ce rendez-vous annuel constitue un moment clé pour échanger, développer des partenariats stratégiques et impulser une nouvelle dynamique diplomatique, essentielle face aux défis mondiaux actuels.