Guerre Israël-Hamas : la France et l'Egypte appellent à un retour de la trêve

La France, l'Egypte et la Jordanie ont multiplié leurs appels pour un retour du cessez-le-feu à Gaza lors d'une visite du président français Emmanuel Macron au Caire lundi.

La visite d'Emmanuel Macron - sa deuxième au Caire depuis que la guerre à Gaza a éclaté à la suite d'une attaque du Hamas contre le sud d'Israël le 7 octobre 2023 - intervient à un moment critique pour le Moyen-Orient, après qu'Israël a réimposé le mois dernier un blocus à Gaza et repris ses combats contre le Hamas, faisant voler en éclats le fragile cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Abdel Fattah el-Sissi, président égyptien, a déclaré : "Nous avons souligné la nécessité de revenir immédiatement à un cessez-le-feu et d'autoriser l'accès urgent de l'aide humanitaire et la libération des otages. Nous avons également convenu de rejeter tout appel au déplacement des Palestiniens de leurs terres et j'ai passé en revue avec le président Macron le plan arabe de redressement et de reconstruction de Gaza. Nous avons également convenu de coordonner les efforts conjoints concernant la conférence sur la reconstruction de Gaza que l'Égypte est prête à accueillir une fois que les hostilités auront cessé dans la bande de Gaza."

Pour sa part, Emmanuel Macron a souligné que "les négociations doivent reprendre sans délai et de manière constructive, et je tiens à saluer les efforts inlassables de l'Egypte pour le cessez-le-feu et la libération des otages."

La guerre, qui en est à son 18e mois, a commencé lorsque des militants du Hamas ont fait irruption en Israël le 7 octobre 2023, tuant quelque 1 200 personnes et en prenant 251 autres en otage.

Le groupe détient toujours 59 captifs, dont 24 seraient encore en vie.

L'offensive de représailles d'Israël dans le territoire a tué plus de 50 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, selon le ministère de la santé de Gaza.