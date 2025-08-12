Cameroun : Macron reconnait la guerre menée par la France pendant la décolonisation

‘’La France a mené une guerre au Cameroun contre les mouvements insurrectionnels pendant la colonisation et après les indépendances de 1960’’, a reconnu le président français Emmanuel Macron.

Une reconnaissance officielle contenue dans une lettre adressée à son homologue camerounais Paul Biya, datée du 30 juillet mais rendue public ce 12 août. Macron a finalement pris en compte les conclusions d’un rapport d’historiens, mis à sa dispositions en début d’année.

Il dit ‘’assumer le rôle et la responsabilité de la France dans la guerre contre le Cameroun.

Le massacre d’Ekite fait partie de cette page sombre. Des dizaines d’habitants et des indépendantistes ont été tuées pendant la nuit du 30 au 31 juin 1956.