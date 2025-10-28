Nigéria : Aliko Dangote prévoit une expansion de sa raffinerie

Le milliardaire propriétaire de la plus grande raffinerie d'Afrique prévoit d'augmenter sa capacité à 1,4 million de barils par jour afin de répondre aux besoins croissants en carburant du continent et au-delà.

Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, a déclaré que la raffinerie Dangote, située dans le centre économique nigérian de Lagos, allait plus que doubler sa capacité actuelle de 650 000 barils par jour grâce à un financement externe.

"Une fois achevée, cette raffinerie sera la plus grande jamais construite sur un seul site, dépassant la raffinerie indienne de Jamnagar", a déclaré M. Dangote aux journalistes dimanche, faisant référence à la plus grande raffinerie du monde située en Inde.

Le Nigeria est l'un des principaux producteurs de pétrole d'Afrique, mais il importe des produits pétroliers raffinés pour sa propre consommation. Le secteur pétrolier et gazier du pays est en difficulté depuis de nombreuses années, et la plupart de ses raffineries publiques fonctionnent bien en deçà de leur capacité en raison d'un mauvais entretien.

La raffinerie privée Dangote contribue à répondre à la demande locale et internationale depuis qu'elle a commencé à produire en janvier 2024.

L'industriel a toutefois déclaré que l'expansion était nécessaire pour répondre à la demande croissante au niveau local et à l'étranger.

Cette expansion reflète "la confiance dans le Nigeria, dans l'Afrique et dans notre capacité à façonner notre propre avenir énergétique", a-t-il ajouté.

L'expansion prévue est une initiative louable, mais on ne sait pas encore grand-chose sur son calendrier et les financements disponibles, a déclaré Ikemesit Effiong, associé du cabinet d'études SBM Intelligence, basé à Lagos.

La raffinerie, d'un coût de 19 milliards de dollars, a nécessité près d'une décennie pour être achevée.