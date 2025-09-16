Nigéria : la raffinerie Dangote livre ses premières cargaisons aux USA

La raffinerie d'Aliko Dangote a débuté l'exportation de ses produits aux États-Unis. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour l'homme le plus riche d'Afrique.

Les premières cargaisons d’essence ont été réceptionnées lundi par le négociant pétrolier Vitol et le distributeur américain de carburants Sunoco.

Vitol a importé 320 000 barils d’essence et attend le 22 septembre prochain une nouvelle livraison issue des mêmes installations.

Alors que Glencore a vendu à Shell une autre cargaison d’essence provenant de la raffinerie du milliardaire nigérian. Le navire transportant les produits doit accoster le 19 septembre dans la région portuaire de New York.

Ces exportations vers les aux États-Unis constituent un tournant pour la raffinerie d’Aliko Dangote. Elles rassurent sur la qualité des produits, au regard des critères américains en matière d’importation de produits pétroliers. La raffinerie Dangote est dotée d’une capacité de 650 000 barils par jour.