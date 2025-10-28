L’homme suspecté d’avoir assassiné Shinzo Abe plaide coupable

Tetsuya Yamagami, 45 ans, a plaidé coupable mardi à l’ouverture de son procès pour l’assassinat de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe.

Le 8 juillet 2022, lors d’un meeting électoral à Nara, il avait tiré sur Abe avec une arme artisanale, provoquant la stupeur dans un pays où les crimes par balle sont extrêmement rares.

L’accusé a expliqué agir par ressentiment envers l’Église de l’Unification, dite « secte Moon », qu’il tient pour responsable de la ruine de sa famille, sa mère ayant versé près de 100 millions de yens à l’organisation.

Cette secte, fondée en Corée du Sud en 1954 par Sun Myung Moon, avait développé des liens étroits avec des élus japonais, entraînant la démission de quatre ministres après l’assassinat.

L’affaire a également révélé des failles dans la sécurité des responsables politiques et conduit à un renforcement de la législation sur les armes à feu en 2024.

La défense devrait mettre en avant l’enfance difficile de Yamagami, marquée par la « maltraitance religieuse », tandis que le parquet insistera sur la préméditation et la gravité des faits.

Le verdict est attendu en janvier 2026. L’accusé encourt une longue peine de prison, la peine de mort restant rarement appliquée dans des affaires n'impliquant qu'une seule victime.