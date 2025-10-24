Sahara occidental : la Belgique rejoint la liste des soutiens du Maroc

À Bruxelles, le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, a rencontré son homologue marocain Nasser Bourita.

Les deux dirigeants ont signé un accord visant à renforcer la coopération entre leurs deux pays dans plusieurs secteurs. Cet accord officialise également le soutien de la Belgique au projet d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental, alignant Bruxelles sur les positions déjà adoptées par la France, l'Allemagne, les États-Unis et l'Union européenne.

"L'initiative marocaine visant à négocier un statut d'autonomie pour la région du Sahara, présentée en 2007 et prévoyant que cette région s'inscrive dans le cadre de la souveraineté et de l'unité nationale du Royaume, constitue la base la plus adéquate, la plus sérieuse, la plus crédible et la plus réaliste pour parvenir à une solution politique équitable, durable et mutuellement acceptable", a déclaré Maxime Prévot, ministre belge des Affaires étrangères.

Bruxelles s'aligne ainsi sur les positions déjà adoptées par la France, l'Allemagne, les États-Unis et l'Union européenne.

Steve Witkoff, l’envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient, a récemment déclaré que Washington œuvrait pour la conclusion d’un accord de paix entre le Maroc et l’Algérie. En parallèle, le 30 octobre prochain, le Conseil de sécurité de l’ONU devrait voter une nouvelle résolution sur la situation au Sahara.

Revendiqué à la fois par le Maroc et la République arabe sahraouie démocratique proclamée par le Front Polisario, le Sahara occidental est inscrit depuis 1963 sur la liste des territoires non autonomes établie par les Nations Unies.