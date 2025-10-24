Afrique du Sud : une scène de brimade dans un lycée crée l'indignation nationale

Une vidéo de scène de brimade scolaire est devenue virale au point de susciter l'indignation nationale. Un garçon de 16 ans y est battu et humilié par un groupe d'élèves au Lycée Milnerton du Cap, donnant lieu à de vives critiques à l'égard de la manière dont l'école traite les plaintes pour harcèlement.

Un groupe d'adolescents impliqués dans l'incident choquant de harcèlement à l'école secondaire Milnerton High School a comparu jeudi matin devant le tribunal de première instance du Cap.

Le porte-parole du NPA, Eric Ntabazalilia, a déclaré que les adolescents étaient accusés d'agression ayant causé des lésions corporelles graves.

Il a ajouté que l'État ne s'opposerait pas à leur libération sous caution.

L'affaire reprendra à 14 heures.

La police a confirmé que les suspects, âgés de 17 à 18 ans, ont été inculpés à la suite de la vidéo puis libérés contre une caution de R2 000 (115 dollars américains).

L'incident aurait eu lieu le 16 octobre, peu après la fin des cours, dans l'enceinte de l'établissement ou à proximité.

Les tensions se sont intensifiées hier lorsque des parents ont manifesté devant le lycée Milnerton High School, accusant l'établissement de ne pas protéger les élèves et d'avoir ignoré les plaintes précédentes pour harcèlement.

Certains parents ont affirmé que leurs enfants avaient également été victimes d'incidents violents qui avaient été filmés et diffusés parmi les élèves, sans que les autorités scolaires ne prennent aucune mesure ou presque.