Niger : un missionnaire américain enlevé à Niamey

Un missionnaire américain a été enlevé dans la capitale du Niger, Niamey, selon des sources sécuritaires et les médias locaux.

L'homme non identifié a été enlevé dans la nuit de mardi à mercredi par trois individus armés à bord d'une Toyota Corolla et a probablement été emmené hors de la ville, selon une source sécuritaire ayant une connaissance directe de l'incident mais qui n'était pas autorisée à en parler publiquement.

Aucun groupe armé n'a revendiqué la responsabilité de cet enlèvement. Le Niger est depuis longtemps confronté à des attaques de groupes armés, notamment des djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique.

La source sécuritaire a déclaré que les autorités nigériennes soupçonnaient les ravisseurs d'être liés à l'État islamique, mais que l'enquête se poursuivait.

Selon les médias locaux, l'Américain enlevé était pilote pour l'agence missionnaire évangélique Serving in Mission.

Un porte-parole du département d'État américain a déclaré qu'ils étaient au courant des informations faisant état de l'enlèvement d'un citoyen américain à Niamey, au Niger.

"Depuis que nous avons été alertés de la situation, les responsables de notre ambassade travaillent en collaboration avec les autorités locales. La sécurité de chaque Américain est une priorité absolue pour l'administration Trump, et nous constatons que l'ensemble du gouvernement américain met tout en œuvre pour faciliter le sauvetage et le retour en toute sécurité de ce citoyen américain."

L'ambassade américaine à Niamey a publié mercredi une alerte sécuritaire avertissant que les citoyens américains "restent exposés à un risque accru d'enlèvement dans tout le Niger, y compris dans la capitale".

Le Niger est dirigé par une junte militaire qui a pris le pouvoir en 2023 après avoir destitué le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum. Les nouvelles autorités ont évincé leurs partenaires occidentaux, dont les États-Unis, qui avaient des soldats au Niger, et ont forgé une nouvelle alliance sécuritaire et diplomatique avec la Russie.

"La sécurité s'est détériorée au Niger ces derniers mois", a déclaré Ulf Laessing, responsable du programme Sahel à la Fondation Konrad Adenauer. En conséquence, les djihadistes "relancent le commerce des enlèvements", qui a commencé avec les touristes et vise désormais les travailleurs humanitaires.

"Les enlèvements représentent un commerce de plusieurs millions de dollars" pour les djihadistes, a-t-il ajouté. "Cela signifie également que les donateurs occidentaux et les organisations humanitaires vont retirer leur personnel et suspendre leurs opérations au Sahel, ce qui aggravera la pauvreté et facilitera le recrutement des djihadistes."