Ghana : l’ex-Première dame Nana Konadu Agyeman-Rawlings est décédée

Au Ghana, le pays pleure la disparition d’une figure politique et féminine marquante, Nana Konadu Agyeman-Rawlings, ancienne Première dame et pionnière de l’engagement des femmes dans la vie publique.

Elle s’est éteinte à l’âge de 76 ans à l’hôpital Ridge d’Accra, des suites d’une courte maladie. La présidence ghanéenne a confirmé son décès dans un communiqué, présentant ses sincères condoléances à la famille Rawlings. Épouse de l’ancien président Jerry John Rawlings, elle a été Première dame à deux reprises : de juin à septembre 1979, puis de décembre 1981 à janvier 2001. Durant ces deux décennies, elle a été au premier plan d’une période politique mouvementée, accompagnant les transitions démocratiques du pays et s’impliquant activement dans les questions sociales.

Née à Cape Coast, dans une famille issue de la noblesse ashantie de Kumasi, Nana Konadu grandit dans un environnement de discipline et d’éducation. Diplômée d’Achimota, l’un des établissements les plus prestigieux du Ghana, c’est là qu’elle rencontre celui qui deviendra son mari et le dirigeant du pays.

Décoratrice d’intérieur de formation, elle délaisse rapidement sa carrière pour s’engager dans la défense des femmes et des enfants. En 1982, elle fonde le Mouvement des femmes du 31 décembre, un collectif visant à impliquer les femmes dans la révolution et le développement national.

Elle y milite pour l’autonomisation économique des femmes, la création de petites entreprises locales et la lutte contre les mariages précoces et les mutilations génitales féminines. Grâce à son action, des milliers de femmes ghanéennes accèdent à des formations et à des sources de revenus indépendantes.

Mais Nana Konadu n’était pas seulement la Première dame engagée. En 2016, elle franchit une étape historique en devenant la première femme candidate à l’élection présidentielle du Ghana. Elle fonde alors son propre parti, le Parti national démocratique (NDP), après avoir quitté le Congrès national démocratique (NDC) de son mari, en désaccord avec sa direction.

Mère de quatre enfants, dont Zanetor Agyeman-Rawlings, députée au Parlement, Nana Konadu Agyeman-Rawlings laisse l’image d’une femme forte, moderne et visionnaire.Un symbole de courage et de détermination, qui aura marqué à jamais la place des femmes dans la politique ghanéenne.