Ghana : derniers hommages à Jerry Rawlings

Deux jours ont été retenus au Ghana pour rendre hommage à l'illustre disparu l'ancien président Jerry Rawlings qui repose au centre international d'Accra.

Ce Lundi, les dirigeants des partis politiques, ses anciens collaborateurs de même que les chefs traditionnels et religieux sans omettre le public d'anonyme qui se sont recueillis sur la tombe de celui qui après avoir été un putschiste avait rétabli les libertés démocratiques dans son pays, devenant l’une des figures politiques les plus marquantes et charismatiques du continent. Les hommages se poursuivront ce mardi, rythmées par des danses et chants traditionnels.

Jerry Rawlings est décédé le 12 novembre 2020 à l'hôpital universitaire Korle bu, dans la capitale Accra, il avait 73 ans. Jerry John Rawlings (surnommé parfois « Jay-Jay ») est né le 22 juin 1947, à Accra, est le fruit d’union entre Ghanéenne de l’ethnie Ewé et d’un Écossais.