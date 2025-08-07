Guerre Israël-Hamas : l'Égypte fait transiter 800 camions d'aide pour Gaza

Décrié par l'opinion nationale et internationale, le Caire tente de se dédouaner preuve à l'appui.

Mercredi, le croissant rouge égyptien au cours d'une conférence de presse fait le point sur ses actions humanitaires dans la bande de Gaza. Pour l'Egypte, des camions d'aide stationnés à sa frontière franchissent régulièrement le point de passage de Rafah et sont emmenés à Kerem Shalom, sous contrôle israélien, avant que les Nations unies et les ONG ne les acheminent dans la bande de Gaza.

Le Croissant-Rouge égyptien et les institutions qui ont participé à l'envoi de camions depuis le 27 juillet jusqu'à aujourd'hui ont envoyé environ 800 camions. La vérité est que le nombre initialement prévu était d'environ 1 000 camions, transportant environ 14 500 tonnes, dont 800 camions sont effectivement entrés, et nous attendrons aujourd'hui de voir le nombre de camions qui entreront, et ils transportent environ 3 000 tonnes, dont la plupart sont des denrées alimentaires et de la farine, explique Amal al-Imam, PDG du Croissant-Rouge égyptien.

Un rapport du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), alerte le pire scénario de famine est en cours dans la bande de Gaza en raison de l’intensification des combats, des déplacements massifs de populations et des restrictions à l’aide humanitaire.

Selon Khaled Megawer, gouverneur du Nord-Sinaï, des efforts sont en cours pour envoyer davantage d'aide à Gaza, afin de mettre fin à la famine : ce que vous voyez en ce moment, toute cette jeune génération et tous les camions derrière vous et les camions évacués revenant de la bande de Gaza, prouve que nous travaillons toujours très dur pour envoyer de l'aide à la bande de Gaza et pour arrêter d'affamer les gens et de les tuer. Et nous jouons notre rôle, quelle que soit la propagande, quel que soit le discours des Frères musulmans ou d'autres groupes.

Mercredi, des camions chargés d'aide ont été renvoyés, Israël a rejeté la cargaison. D'autres camions attendaient de se rendre au point de passage de Kerem Shalom pour y être inspectés.

Le point de passage de Rafah est fermé depuis le 1er mars, date à laquelle Israël a interdit l'entrée de toute aide sur le territoire palestinien. Les forces israéliennes ont occupé le côté palestinien du point de passage fin mars lorsqu'elles ont repris leur offensive, mettant fin au cessez-le-feu.