Lutte contre la faim : le pape Léon XIV exhorte les dirigeants du monde à agir

Le pape Léon XIV appelle les dirigeants du monde entier à faire preuve de responsabilité et à s’impliquer dans la lutte contre la faim qui sévit dans plusieurs régions.

Le souverain pontife s’est exprimé lors de la cérémonie marquant la journée mondiale de l'alimentation et également le 80e anniversaire de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'évènement a eu lieu au siège de l'organisation à Rome.

Le pape a ouvertement cité les conflits en Ukraine et à Gaza, ainsi qu'en Haïti, en Afghanistan, au Mali, en République centrafricaine, au Yémen et au Sud-Soudan.

S'appuyant sur les données de l'ONU, le souverain pontife a souligné qu'environ 673 millions de personnes ne mangent pas à leur faim chaque jour.

"Nous ne pouvons plus nous bercer d'illusions en pensant que les conséquences de nos échecs n'affectent que ceux qui sont cachés à l'abri des regards", a-t-il déclaré. "Les visages affamés de tant de personnes qui souffrent encore nous interpellent et nous invitent à revoir nos modes de vie, nos priorités et notre façon générale de vivre dans le monde d'aujourd'hui. Nous devons faire nôtre leur souffrance", a-t-il conclu en anglais, après avoir prononcé la majeure partie de son discours en espagnol.

Le pape Léon XIV a également condamné l'utilisation de la faim comme arme de guerre, sans toutefois citer de conflit ou de région en particulier.

La mise en garde du pape Leo intervient alors que les agences d'aide alimentaire des Nations unies sont confrontées à de sévères réductions de financement de la part de leurs principaux donateurs, ce qui risque de nuire à leurs opérations dans des pays clés et de plonger des millions de personnes dans des situations d'urgence de la faim.

Le Programme alimentaire mondial, traditionnellement l'agence la plus financée de l'ONU, a déclaré, dans un nouveau rapport mercredi, que son financement cette année "n'a jamais été aussi difficile" - en grande partie en raison de la réduction des dépenses des États-Unis sous l'administration Trump et d'autres grands donateurs occidentaux.

Elle a averti que l'urgence alimentaire pourrait toucher 13,7 millions de ses bénéficiaires en raison de la réduction du financement. Les pays confrontés à des "perturbations majeures" sont l'Afghanistan, le Congo, Haïti, la Somalie, le Soudan du Sud et le Soudan.