USA : le visa d'un Sud-Africain révoqué pour ses propos contre Charlie Kirk

L'administration Trump a révoqué les visas de six étrangers considérés par les autorités américaines comme ayant tenu des propos dérisoires ou pris à la légère l'assassinat du militant conservateur Charlie Kirk le mois dernier.

Le département d'État a déclaré mardi avoir décidé de leur retirer leurs visas après avoir examiné leurs publications et leurs vidéos sur les réseaux sociaux concernant Charlie Kirk, qui a été tué alors qu'il prononçait un discours dans un campus de l'Utah le 10 septembre.

Cette annonce a été faite alors que le président Donald Trump lui décernait à titre posthume la plus haute distinction civile américaine, la Médaille présidentielle de la liberté. Lors des funérailles de Kirk en septembre, Trump l'avait qualifié de "grand héros américain" et de "martyr" de la liberté.

L'administration Trump et ses partisans ont pris pour cible des personnes pour leurs commentaires sur Charlie Kirk, ce qui a conduit à des licenciements ou à d'autres sanctions disciplinaires à l'encontre de journalistes, d'enseignants et d'autres personnes, et a soulevé des inquiétudes quant à la liberté d'expression.

Les six étrangers dont les visas ont été révoqués étaient originaires d'Argentine, du Brésil, d'Allemagne, du Mexique, du Paraguay et d'Afrique du Sud. Leur identité n'a pas été révélée.

Donald Trump et le secrétaire d'État Marco Rubio "défendront nos frontières, notre culture et nos citoyens en appliquant nos lois sur l'immigration", a déclaré le département d'État. "Les étrangers qui profitent de l'hospitalité américaine tout en célébrant l'assassinat de nos citoyens seront expulsés."

Le vice-président JD Vance et d'autres hauts responsables américains ont encouragé les gens à dénoncer les propos offensants à l'égard de Charlie Kirk qu'ils voient en ligne. Dans un tweet inhabituel publié le mois dernier, le secrétaire d'État adjoint Christopher Landau a demandé aux utilisateurs des réseaux sociaux de lui transmettre toute publication pertinente, affirmant qu'il était personnellement "dégoûté de voir certains sur les réseaux sociaux louer, rationaliser ou minimiser l'événement, et [qu'il] [avait] demandé à nos fonctionnaires consulaires de prendre les mesures appropriées".

Outre les mesures prises mardi, l'administration a intensifié ses efforts pour identifier et potentiellement expulser des milliers d'étrangers aux États-Unis, notamment des étudiants, qui, selon elle, ont fomenté ou participé à des troubles ou soutenu publiquement des manifestations contre les opérations militaires d'Israël à Gaza. L'administration a également refusé des visas à des demandeurs dont les antécédents sur les réseaux sociaux montraient qu'ils critiquaient ses politiques.

Parmi les cas les plus médiatisés, l'administration a expulsé l'ambassadeur d'Afrique du Sud aux États-Unis pour avoir critiqué Trump, révoqué le visa du président palestinien Mahmoud Abbas qui devait assister à l'Assemblée générale des Nations unies et retiré les visas du duo punk-rap britannique Bob Vylan. Elle a déclaré qu'elle examinait le statut de plus de 55 millions de titulaires de visas américains pour vérifier s'ils avaient enfreint ses normes.

Ces mesures ont été critiquées par des groupes de défense des droits civiques qui les considèrent comme des violations des protections constitutionnelles de la liberté d'expression, qui s'appliquent à toute personne se trouvant aux États-Unis et pas seulement aux citoyens américains.