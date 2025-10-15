Safran inaugure au Maroc un complexe industriel dédié à la propulsion aéronautique

Safran a posé à Nouaceur, près de Casablanca, la première pierre d’un complexe industriel de pointe entièrement dédié à la propulsion aéronautique.

Ce site, le premier du groupe à assembler des moteurs d’avions de ligne hors de France, symbolise un tournant dans la coopération technologique franco-marocaine.

Le programme, d’un investissement total de 320 millions d’euros, comprend deux unités complémentaires : une usine de maintenance et de réparation de moteurs, opérationnelle fin 2027, capable de traiter 150 moteurs par an et générant 600 emplois ; ainsi qu’une ligne d’assemblage final des moteurs LEAP-1A, prévue pour 2028, dotée d’une capacité de 350 moteurs par an et de 300 emplois supplémentaires.

Présent au Maroc depuis plus de vingt-six ans, Safran emploie désormais plus de 4 800 collaborateurs répartis sur dix sites. Ce nouveau complexe, intégré à la zone aéronautique Midparc, renforce la vocation du royaume comme plateforme industrielle et technologique incontournable de l’aéronautique mondiale.