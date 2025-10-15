Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Safran inaugure au Maroc un complexe industriel dédié à la propulsion aéronautique

Safran inaugure au Maroc un complexe industriel dédié à la propulsion aéronautique
Le roi Mohammed VI et le prince héritier Moulay El Hassan du Maroc à l'inauguration du nouveau complexe dédié aux moteurs d'avion près de Casablanca.   -  
Copyright © africanews
Copyright Business Wire 2025.
By Rédaction Africanews

and AP

Maroc

Safran a posé à Nouaceur, près de Casablanca, la première pierre d’un complexe industriel de pointe entièrement dédié à la propulsion aéronautique.

Ce site, le premier du groupe à assembler des moteurs d’avions de ligne hors de France, symbolise un tournant dans la coopération technologique franco-marocaine.

Le programme, d’un investissement total de 320 millions d’euros, comprend deux unités complémentaires : une usine de maintenance et de réparation de moteurs, opérationnelle fin 2027, capable de traiter 150 moteurs par an et générant 600 emplois ; ainsi qu’une ligne d’assemblage final des moteurs LEAP-1A, prévue pour 2028, dotée d’une capacité de 350 moteurs par an et de 300 emplois supplémentaires.

Présent au Maroc depuis plus de vingt-six ans, Safran emploie désormais plus de 4 800 collaborateurs répartis sur dix sites. Ce nouveau complexe, intégré à la zone aéronautique Midparc, renforce la vocation du royaume comme plateforme industrielle et technologique incontournable de l’aéronautique mondiale.

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.