Soudan du Sud : le PAM craint un risque réel de famine dans le Haut-Nil

L'insécurité alimentaire menace les habitants vivant dans le Haut-Nil au Soudan du Sud.

En raison des combats et des restrictions de déplacement dans cette région de l'est du Soudan du Sud, l'accès humanitaire reste très limité. Le programme alimentaire craint un risque réel de famine avec l'afflux des réfugiés et l'insuffisance des biens de première nécessité.

Plus de 63 000 Sud-Soudanais ont fui leur pays. Près de 70 %, des arrivants sont des enfants. Ces jeunes réfugiés empruntent des itinéraires de plus en plus longs et dangereux pour se mettre en sécurité.

Les combats entre les forces de défense du peuple du Soudan du Sud et les milices proches Riek Machar font craindre un retour de la guerre civile dans un pays déjà meurtri par des années d'instabilité depuis son accession à l'indépendance en 2011. Plus de 2.3 millions de Sud-Soudanais se sont réfugiés en RDC, en Ethiopie, au Kenya, en Ouganda et au Soudan.