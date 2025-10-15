Madagascar : le colonel Randrianirina va prêter serment comme président

À Madagascar, le colonel Randrianirina a pris la tête du Conseil de défense nationale de la Transition.

Légitimé par la Haute Cour constitutionnelle qui justifie son choix par la vacance au poste de président de la République et à celui du Sénat, cet officier du Capsat, le corps d'armée des personnels et des services administratifs et techniques, avait rejoint les manifestations de la Genz la semaine dernière, forçant le président Andry Rajoelina à fuir la grande île. Depuis le palais d'Ambohitsirohotra, mardi, ce militaire a annoncé quelques heures après s'être vu confier le pouvoir, la dissolution de plusieurs institutions, dont la HCC.

Outre la haute cour constitutionnelle, le Sénat, la Commission électorale nationale indépendante, la Haute Cour de justice ont également été suspendus, le Colonel Michael Randrianirina a maintenu l'Assemblée nationale. Celle-ci avait voté mardi une motion d'empêchement contre le président Andry Rajoelina qui avait des heures plutôt prononcé sa dissolution par le biais d'un communiqué.

"Nous avons dû prendre nos responsabilités hier, parce qu'il n'y a plus rien dans le pays, plus de président, plus de président du sénat, plus de gouvernement. Madagascar est un pays qui se meurt, nous devons prendre nos responsabilités en tant que citoyens et patriotes" explique le Colonel Michael Randrianirina.

Le nouvel homme fort de Madagascar doit en principe organiser une élection présidentielle dans un délai de 30 à 60 jours selon l'article 53 de la constitution sur la constatation de la vacance du pouvoir et le chef de l'Etat par intérim ne peut pas dissoudre les institutions et organes prévues par la Loi fondamentale. Mais une charte non officielle rendue publique affirme en revanche que la transition militaire devrait durer deux ans, renouvelable une fois avec à la clé un référendum constitutionnel et des élections générales.

Dans un communiqué publié par la présidence de la république, le président Andry Rajoelina a réagi condamnant une déclaration illégale et une tentative de coup d'Etat conduite par une faction rebelle du Capsat, assurant que le chef de l'Etat demeurait en fonction.