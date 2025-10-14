En fuite de Madagascar, Rajoelina dissout l'Assemblée nationale

Lundi 13 octobre à 22h30, le président Andry Rajoelina s'est adressé à la nation dans une vidéo préenregistrée de 26 minutes.

Ce discours était très attendu, car beaucoup de gens espéraient qu'il annoncerait sa démission.

Au lieu de cela, Andry Rajoelina a déclaré qu'il se trouvait actuellement dans un lieu sécurisé pour sa propre protection, affirmant être la cible d'une tentative de coup d'État et d'un complot d'assassinat. Il n'a pas révélé où il se trouvait exactement, mais selon plusieurs sources militaires, il n'est plus à Madagascar et se trouve actuellement à Dubaï.

Le président Andry Rajoelina a également déclaré que plusieurs chefs d'État lui avaient proposé des renforts militaires, qu'il a déclinés, ajoutant qu'il poursuivrait sa mission pour résoudre les problèmes d'eau et d'électricité à Madagascar. Cette déclaration a naturellement suscité de vives réactions ici à Antananarivo.

"J'ai été complètement déçue. On a attendu des heures, il n'était même pas à l'heure. Je pense que tout le monde ici veut sa démission. Nous voulons qu'il démissionne, mais il continue à prétendre qu'il y a encore des gens qui veulent qu'il reste. Santatriniaina Ramarojaona, étudiant : " a déploréMarie-Joëlle Ravelonandrasana, étudiante.

"Tout ce que la population veut, c'est sa démission, mais il refuse et veut continuer à travailler. Rien de ce qu'il a dit n'a d'importance. Il continue à parler de résoudre les problèmes des Malgaches et tout ça." a déclaré Santatriniaina Ramarojaona, étudiant.

Pendant ce temps, alors que les députés étaient en train de collecter des signatures pour entamer une procédure de destitution contre le président Andry Rajoelina, le chef de l'Etat a publié sur sa page Facebook un décret dissolvant l'Assemblée nationale.

La validité de ce décret est toutefois remise en question, car il n'a été ni signé ni scellé, et n'a pas été publié au journal officiel.