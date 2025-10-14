Présidentielle au Cameroun : Issa Tchiroma revendique la victoire

Alors que les résultats officiels de l’élection présidentielle camerounaise du 12 octobre ne sont pas encore publiés, le principal opposant Issa Tchiroma a proclamé sa victoire.

Dans un discours publié lundi soir sur sa page Facebook, l’ancien ministre de l’Emploi, aujourd’hui à la tête d’une large coalition d’opposition, a affirmé : « Notre victoire est claire. Elle doit être respectée. Le peuple a choisi. »

Âgé de 76 ans, Issa Tchiroma, qui fut autrefois porte-parole du gouvernement, s’est détaché du camp présidentiel plus tôt cette année pour mener une campagne dynamique. Il a réussi à fédérer plusieurs partis et mouvements de la société civile, suscitant l’espoir d’un changement à la tête de l’État après plus de quatre décennies de pouvoir sans partage de Paul Biya.

À 92 ans, ce dernier brigue un huitième mandat, fort de son contrôle sur les institutions étatiques. Toutefois, le contexte de stagnation économique et d’insécurité croissante a fragilisé sa position.

La loi électorale camerounaise autorise la publication et l'affichage des résultats dans les bureaux de vote, mais le décompte final doit être validé par le Conseil constitutionnel, qui a jusqu'au 26 octobre pour annoncer le verdict.

Dans son allocution, M. Tchiroma a salué le courage des électeurs « restés jusqu’au bout de la nuit dans les bureaux de vote » et a affirmé avoir reçu les félicitations de plusieurs candidats. Il a promis de publier prochainement les résultats collectés , par région, à partir des procès-verbaux affichés dans les centres de vote.

Le gouvernement, pour sa part, n’a pas encore réagi à cette déclaration. Toutefois, le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a averti que toute proclamation unilatérale serait considérée comme une « haute trahison », rappelant que seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer le vainqueur.

Le suspense reste entier au Cameroun, où le mode de scrutin à un seul tour attribue la victoire au candidat arrivé en tête. Plus de 8 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes.