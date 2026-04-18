À Yaoundé, une messe d’adieu avant le départ du pape pour l’Angola

Le pape Léon XIV a célébré ce 18 avril une messe solennelle à l’aéroport de Yaoundé, ultime étape de sa visite au Cameroun, avant son départ pour l’Angola.

La cérémonie, empreinte de gravité et de ferveur, s’est tenue en présence du président Paul Biya et de nombreuses autorités civiles et religieuses.

Devant une assemblée de fidèles réunis pour l’occasion, le souverain pontife a béni la foule, concluant ainsi une séquence camerounaise dense, rythmée par plusieurs célébrations et rencontres officielles.

Cette célébration fait suite à une autre messe, tenue vendredi, au cours de laquelle le pape avait adressé un message particulièrement appuyé à la jeunesse camerounaise. Dans un pays où l’âge médian n’excède pas 18 ans, il a exhorté les jeunes à « résister à la tentation de migrer » et à œuvrer au bien commun au sein de leur propre nation. Insistant sur les défis structurels qui affectent de nombreux États africains, il a également plaidé pour l’émergence de citoyens intègres, capables de combattre la corruption endémique.

Elle intervient au lendemain d’une autre grande célébration, confirmant le tempo soutenu de cette visite pastorale. Le Cameroun, pays de près de 29 millions d’habitants, occupe une place notable dans la dynamique de l’Église catholique en Afrique, tant par le nombre de ses fidèles que par la vitalité de ses vocations religieuses.

Cette étape marque le point médian de la tournée africaine du pape Léon XIV, un déplacement de onze jours à travers quatre pays. Après Yaoundé, le pontife doit poursuivre son voyage en Angola, État riche en ressources naturelles mais confronté à d’importants défis socio-économiques.