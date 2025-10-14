Madagascar : Andry Rajoelina dissout l'Assemblée nationale

Le président malgache Andry Rajoelina a déclaré mardi avoir dissous l'Assemblée nationale, aggravant ainsi le bras de fer qui l'oppose aux manifestants, principalement des jeunes, et à l'armée, qui l'ont contraint à fuir le pays.

Un décret publié sur Facebook indique que le président a consulté les dirigeants de l'Assemblée et du Sénat, mais la validité juridique de cette décision n'est pas encore clairement établie.

Dans un discours provocateur adressé à la nation depuis un lieu tenu secret lundi, M. Rajoelina a refusé de démissionner malgré les pressions exercées depuis des semaines par les manifestations de la génération Z exigeant son départ et les défections massives au sein de l'armée.

L'opposition tente de recueillir suffisamment de signatures pour lancer une procédure de destitution à son encontre au Parlement.

