Madagascar : Andry Rajoelina dissout l'Assemblée nationale

Le président Andry Rajoelina prononce un discours lors d'une cérémonie officielle, le 2 septembre 2025, à Antananarivo, Madagascar.   -  
Copyright © africanews
Alexander Joe/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

avec Reuters

Madagascar

Le président malgache Andry Rajoelina a déclaré mardi avoir dissous l'Assemblée nationale, aggravant ainsi le bras de fer qui l'oppose aux manifestants, principalement des jeunes, et à l'armée, qui l'ont contraint à fuir le pays.

Un décret publié sur Facebook indique que le président a consulté les dirigeants de l'Assemblée et du Sénat, mais la validité juridique de cette décision n'est pas encore clairement établie.

Dans un discours provocateur adressé à la nation depuis un lieu tenu secret lundi, M. Rajoelina a refusé de démissionner malgré les pressions exercées depuis des semaines par les manifestations de la génération Z exigeant son départ et les défections massives au sein de l'armée.

L'opposition tente de recueillir suffisamment de signatures pour lancer une procédure de destitution à son encontre au Parlement.

Nos journalistes suivent cette information et l’actualiseront dès qu’ils en sauront davantage.

Sources additionnelles • AP

