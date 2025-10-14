Football : la joie au Cap-Vert après la qualification pour le Mondial 2026

La joie des Capverdiens est immense au lendemain de la qualification de leur pays pour la Coupe du Monde 2026.

Après une victoire sans appel 3 - 0 aux dépens de l'Eswatini, les Requins bleus sont assurés du tout premier ticket de la grande messe du football mondial. Moment exceptionnel à l'Estádio Nacional de Paria.

L'État insulaire d'environ 525 000 habitants deviendra le deuxième plus petit pays en termes de population, après l'Islande en 2018, à participer au tournoi, après avoir devancé le Cameroun, la Libye, l'Angola, l'Eswatini et l'île Maurice dans le groupe D des qualifications africaines.

"Je ne trouve pas les mots pour exprimer ce que je ressens : un immense soulagement, de la joie, toutes sortes d'émotions...

émotions. C'est un sentiment incroyable. Nous avons réussi. C'était notre but, notre objectif, et nous l'avons atteint", déclare Roberto « Pico » Lopes, défenseur central des Requins Bleu.

"Honnêtement, je ne m'en rends pas compte pour le moment. C'est tout simplement incroyable. Je ne peux pas l'expliquer. Honnêtement, je ne peux pas l'expliquer.

Je suis submergé par les émotions en ce moment. Je n'arrive toujours pas à croire que nous participons à la Coupe du monde.

C'est fou, oui", se réjouit, Steven Moreira Latéral droit des Requis Bleus du Cap-Vert.

