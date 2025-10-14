Éliminatoires Mondial 2026 : la qualification historique du Cap-Vert

Le Cap-Vert a écrit une page historique de son football en décrochant, pour la première fois, sa qualification à une phase finale de Coupe du monde.

Les Requins Bleus ont validé leur ticket pour l’édition 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, en s’imposant 3-0 face à l’Eswatini, lundi soir à Praia. Livramento, Semedo et Stopira ont été les buteurs de cette victoire décisive, qui permet au Cap-Vert de terminer en tête du groupe D des éliminatoires de la zone Afrique.

Avec un bilan de sept victoires, deux nuls et une défaite, les Cap-Verdiens devancent le Cameroun, tenu en échec par l’Angola, et désormais contraint d’espérer une qualification via les barrages.

Le Cap-Vert rejoint ainsi les cinq nations africaines déjà qualifiées pour le Mondial 2026 : le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, l’Égypte et le Ghana. Seule ombre au tableau, les Requins Bleus ne participeront pas à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Maroc.