Ghana : les 11 Ouest Africains expulsés des USA ont quitté Accra

Le Ghana a expulsé vers le Togo au moins six ressortissants ouest-africains. Ces personnes avaient été initialement expulsées des États-Unis début septembre. Leur expulsion est liée à la politique migratoire stricte de l’administration Trump.

Onze de ces expulsés ont dénoncé leur détention au Ghana. Ils affirment avoir été retenus sans procès ni accusation. Ces personnes proviennent du Nigeria, du Togo, du Mali, du Liberia et de la Gambie. Elles avaient demandé l’asile aux États-Unis.

Leurs déplacements se sont faits en trois semaines. Leur situation reste incertaine. Les détails sur leur arrivée et leur détention au Ghana ne sont pas précis.

Le Ghana a signé un accord avec Washington pour accueillir des personnes expulsées des États-Unis. Cette procédure suscite des réactions. Des défenseurs des droits et des avocats suivent de près ces expulsions.