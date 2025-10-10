Guerre Israël-Hamas : l'Égypte demande l'arrêt des frappes avant la trêve

Le gouvernement israélien a approuvé ce vendredi la première phase d’un accord de cessez-le-feu avec le Hamas.

Ce texte, négocié avec le soutien de l’Égypte, des États-Unis et d’autres acteurs régionaux, prévoit un échange de prisonniers et le retrait progressif des troupes israéliennes vers une ligne convenue. Mais malgré cette avancée diplomatique, des frappes israéliennes ont été signalées à Gaza dans les heures suivant l’annonce.

Le président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi a exhorté Israël à suspendre ses frappes. Une déclaration faite en présence de l’envoyé spécial du président Donald Trump, Steve Witkoff, et du conseiller Jared Kushner : Il est important que nous fassions également un effort pour convaincre les Israéliens de se calmer ou de cesser le feu jusqu'à ce que l'accord qui a été conclu soit signé. Ce sera très, très important.

Malgré l’annonce de l’accord, les tensions sur le terrain restent vives. Plusieurs sources locales ont rapporté que des hélicoptères d’attaque israéliens ont ciblé un site à l’est de la ville de Gaza, tandis que des tirs d’artillerie ont été entendus dans le nord de l’enclave.

Des frappes aériennes ont également été signalées dans la région de Khan Younis, au sud de Gaza, les premières depuis l’annonce de l’accord.