Kenya : des rangers tentent d'assurer la cohabitation entre l'homme et l'animal

À Nairobi, dans la capitale kényane, de nouveaux habitants installés près de la frontière sud du parc national de la ville, se retrouvent parfois nez à nez avec des fauves.

Depuis que des agglomérations résidentielles ont été construites dans cette région, la cohabitation entre l’homme et la faune se veut difficile.

Le Kenya Wildlife Service (KWS) a pour mission de gérer et de protéger les espèces menacées, tout en veillant à la sécurité des humains qui partagent l'espace avec les animaux sauvages. Le KWS estime qu'il ne reste qu'un peu plus de 2 000 lions au Kenya.

Les rencontres entre humains et prédateurs sont de plus en plus fréquentes

Les lions se promènent de plus en plus souvent dans les jardins des habitants, s'attaquant au bétail, aux animaux de compagnie et parfois aux humains.

Les lions qui tuent des humains - les fameux mangeurs d'hommes - sont abattus pour éviter toute récidive_._

Le gouvernement envisage de créer un corridor migratoire entre Nairobi et les réserves situées au sud, ce qui permettra aux prédateurs de cette région de survivre plus facilement dans la nature, en chassant des proies sauvages.