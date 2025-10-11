Des Américains déçus après le Prix Nobel manqué de Trump

Etats-Unis
Mike Kaska, un habitant de The Villages, en Floride, s'est dit déçu que le président Donald Trump n'ait pas reçu le prix Nobel de la paix. Il estime toutefois que les réalisations de Donald Trump sont plus importantes que le prix lui-même.
Cette année, la dirigeante de l'opposition vénézuélienne María Corina Machado a reçu le prix pour son travail de promotion des droits démocratiques.
M. Trump souhaite depuis longtemps obtenir le prix, s'attribuant le mérite d'avoir mis fin à des conflits mondiaux.
Bien que le président républicain ait reçu des nominations, nombre d'entre elles sont arrivées après la date limite.
Le prix Nobel de la paix vise à encourager les efforts de paix. Parmi les anciens lauréats figurent trois présidents américains en exercice.
Les critiques affirment que les nominations de M. Trump relèvent davantage de la manipulation que du mérite.
