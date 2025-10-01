Une ONG soudanaise reçoit le prix Nobel alternatif

La fondation Right Livelihood a décerné un prix du même nom au réseau communautaire soudanais Emergency Response Rooms.

Malgré les combats entre l’armée régulière et les forces paramilitaires, cette ONG soudanaise continue de distribuer nourriture, soins et soutien psychologique dans les 18 États du pays. Un exploit, alors que de nombreuses organisations internationales ont été contraintes de fuir : leur travail vient en aide à des millions de personnes et défend un modèle d'aide humanitaire décolonisée qui redonne leur dignité et leur pouvoir de décision aux communautés locales. Les salles d'intervention d'urgence sont issues des comités de résistance de quartier qui ont joué un rôle clé dans la révolution soudanaise de 2019, estime Ole von Uexküll, directeur de Right Livelihood.

Créé en 1980, ce prix récompense ceux que les Nobel oublient, selon son fondateur. Parmi les anciens lauréats , Denis Mukwege ou encore Greta Thunberg. Les lauréats 2025 recevront leur prix le 2 décembre prochain à Stockholm, une semaine avant les Nobel. Le montant du prix reste, lui, confidentiel.