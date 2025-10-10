Bienvenue sur Africanews

Le prix Nobel de la Paix décerné à la Vénézuélienne María Corina Machado

Maria Corina Machado, candidate présidentielle de la coalition d'opposition, donne une conférence de presse devant son quartier général de campagne à Caracas, au Venezuela.   -  
By Rédaction Africanews

Norvège

L’opposante vénézuélienne María Corina Machado a reçu, vendredi, le prix Nobel de la paix.

Ancienne candidate à la présidence du Venezuela, elle a été distinguée pour son rôle central dans la réunification d’une opposition longtemps divisée, unie désormais autour de la revendication d’élections libres et d’un gouvernement démocratique.

Mlle Machado est devenue une figure clé et unificatrice de cette opposition. Son combat incarne la résistance pacifique face à l’autoritarisme , a déclaré Jørgen Watne Frydnes, président du comité Nobel norvégien. Il a rappelé que, malgré les menaces pesant sur sa vie, elle a choisi de rester au Venezuela et de poursuivre son engagement dans la clandestinité, inspirant des millions de personnes.

L’annonce met fin à plusieurs jours de spéculations, certains évoquant la possible nomination de Donald Trump, après la présentation cette semaine de son plan de cessez-le-feu pour Gaza. Toutefois, les experts rappellent que le comité Nobel met l’accent sur l’action durable en faveur de la paix, souvent menée dans la discrétion.

L’an dernier, le prix avait été attribué au mouvement japonais Nihon Hidankyo, composé de survivants des bombardements atomiques, pour sa lutte contre les armes nucléaires.

Le prix Nobel de la paix est le seul à être remis à Oslo, tandis que les autres prix sont décernés à Stockholm. Cette semaine, les prix de médecine, physique, chimie et littérature ont déjà été annoncés. Le lauréat du prix d’économie sera dévoilé lundi.

