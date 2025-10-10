Éliminatoires Mondial 2026 : l'Algérie complète le carré d'Afrique du Nord

L’Algérie est devenue le quatrième pays africain à se qualifier pour la Coupe du monde 2026 — et tous proviennent du nord du continent.

Une victoire 3-0 contre la Somalie jeudi a assuré à l’Algérie la première place du groupe G des qualifications africaines, avec un match d’avance, et un retour à la Coupe du monde pour la première fois depuis 2014.

Menée par Riyad Mahrez et dirigée par l’ancien sélectionneur de la Suisse, Vladimir Petković, l’Algérie rejoint ses voisins, le Maroc et la Tunisie, ainsi que l’Égypte de Mohamed Salah, pour décrocher leur billet pour le tournoi élargi à 48 équipes qui se tiendra l’an prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ce sera la cinquième participation de l’Algérie à une Coupe du monde — et elle n’a franchi la phase de groupes qu’une seule fois, en 2014, avant de s’incliner face à l’Allemagne en huitièmes de finale.

Au total, neuf équipes africaines se qualifieront directement et figureront dans le tirage au sort de la Coupe du monde, prévu le 5 décembre à Washington D.C.

Les cinq autres vainqueurs de groupe seront connus dans la semaine à venir. Les quatre meilleurs deuxièmes s’affronteront en novembre dans un tournoi à élimination directe, dont le vainqueur disputera les barrages intercontinentaux.

Mahrez brille

Bien qu’il s’agît d’un match à domicile pour la Somalie, la rencontre s’est jouée au complexe olympique Miloud Hadefi, en Algérie, où les supporters ont assisté à un véritable spectacle signé Mahrez — l’ailier vedette de l’équipe, ancien joueur de Manchester City et actuellement à Al-Ahli en Arabie saoudite.

Âgé de 34 ans, Mahrez a délivré deux passes décisives pour Mohamed Amoura (6e et 58e minutes) et a lui-même inscrit un but d’une frappe puissante sous la barre à la 19e minute.

Mahrez avait débuté sa carrière internationale quelques semaines avant la Coupe du monde 2014 et faisait partie du groupe algérien pour le tournoi, ne disputant que le premier match de poule.

Lutte pour la deuxième place

L’Ouganda a conservé la deuxième place du groupe — à quatre points de l’Algérie — après sa victoire 1-0 contre le Botswana, prenant ainsi trois points d’avance sur le Mozambique, battu 2-1 à domicile par la Guinée.

Lors de la dernière journée, l’Ouganda se déplacera en Algérie tandis que le Mozambique affrontera la Somalie.

Le Maroc comme référence

Toutes les équipes africaines qualifiées pour la Coupe du monde chercheront à imiter l’exploit du Maroc, devenu la première nation du continent à atteindre les demi-finales lors du tournoi 2022 au Qatar.