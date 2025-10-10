Bienvenue sur Africanews

RDC : un 6e cycle de négociations avec le M23 prévu à Doha

D'anciens membres des FARDC et des policiers qui se seraient rendus aux rebelles du M23 arrivent à Goma, au Congo, le 23 février 2025. (AP Photo/Moses Sawasawa, dossier)  
By Ali Bamba

Qatar

Une sixième séance de pourparlers se tiendra entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 au Qatar.

Ces discussions étaient censées se tenir cette même, mais elles ont finalement reporté à la semaine prochaine.

Il sera question pour les parties de finaliser un mécanisme de cessez-le-feu permanent, alors même que les combats se poursuivent dans le Sud et dans le Nord-Kivu.

Les délégations se concentreront sur les détails de la mise en œuvre du cessez-le-feu sur le terrain, le comportement attendu de chaque camp afin de garantir le respect de l'accord.

Cependant, le M23 a exprimé une forte réserve quant à l'implication de la Mission des Nations Unies surplace.

Les discussions porteront également sur un projet d'accord de paix, préparé par les médiateurs qataris.

Les partenaires internationaux, notamment les États-Unis et le CICR, sont étroitement associés au processus, ce qui témoigne d'un fort soutien mondial en faveur de ce projet.

Le dernier cycle fait suite aux discussions qui se sont tenues en août à Doha, lesquelles ont porté principalement sur les échanges de prisonniers et les mesures visant à instaurer la confiance.

