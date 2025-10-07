Guerre Israël-Hamas : des Marocains manifestent en soutien à Gaza

Des milliers de personnes participent à la marche de solidarité avec Gaza à Rabat des milliers de Marocains se sont rassemblés à Rabat pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien.

Des avocats, des familles et des citoyens ont marché pacifiquement, portant des drapeaux palestiniens et des bannières, appelant à la liberté, au soulagement et à la paix pour la Palestine. Les participants ont souligné la position historique et humanitaire du Maroc en faveur de la cause palestinienne. De Rabat, devant le Parlement, la marche a reflété un engagement national et mondial en faveur de la justice et de la dignité humaine.

"Les avocats de Rabat ont décidé de participer à la marche nationale de solidarité avec le peuple palestinien. C'est, bien entendu, la position naturelle et historique de tous les avocats marocains, ainsi que des avocats du monde entier", déclare une manifestante.

"En soutien à la cause palestinienne et à nos frères en Palestine, en solidarité avec les blessés de Gaza qui souffrent depuis deux ans",

"Cette marche prouve une fois de plus que le Maroc - le Roi et le peuple - est aux côtés du peuple palestinien jusqu'à la création d'un Etat palestinien indépendant", ajoute un autre manifestant à Tanger.

Les protestataires répondaient à l'appel de différentes organisations, dont une coalition d'islamistes et des partis de gauche. Ils estimaient être venus à Rabat pour exprimer leur "solidarité" avec leurs "frères de Palestine", tout en priant "pour que Dieu leur ouvre la porte du soulagement et rétablisse leur sécurité et leur dignité."

En 2020, le Maroc a procédé à la normalisation de ses relations diplomatiques avec Israël. Un acte que de nombreux Marocains fustigent encore aujourd'hui.