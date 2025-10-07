Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Guerre Israël-Hamas : des Marocains manifestent en soutien à Gaza

Des dizaines de milliers de personnes participent à une marche en soutien aux Palestiniens de Gaza et contre la normalisation avec Israël, à Rabat, au Maroc, le 5 oct 2025.   -  
Copyright © africanews
Mosa'ab Elshamy/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Ali Bamba

avec AP

Maroc

Des milliers de personnes participent à la marche de solidarité avec Gaza à Rabat des milliers de Marocains se sont rassemblés à Rabat pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien.

Des avocats, des familles et des citoyens ont marché pacifiquement, portant des drapeaux palestiniens et des bannières, appelant à la liberté, au soulagement et à la paix pour la Palestine. Les participants ont souligné la position historique et humanitaire du Maroc en faveur de la cause palestinienne. De Rabat, devant le Parlement, la marche a reflété un engagement national et mondial en faveur de la justice et de la dignité humaine.

"Les avocats de Rabat ont décidé de participer à la marche nationale de solidarité avec le peuple palestinien. C'est, bien entendu, la position naturelle et historique de tous les avocats marocains, ainsi que des avocats du monde entier", déclare une manifestante.

"En soutien à la cause palestinienne et à nos frères en Palestine, en solidarité avec les blessés de Gaza qui souffrent depuis deux ans",

"Cette marche prouve une fois de plus que le Maroc - le Roi et le peuple - est aux côtés du peuple palestinien jusqu'à la création d'un Etat palestinien indépendant", ajoute un autre manifestant à Tanger.

Les protestataires répondaient à l'appel de différentes organisations, dont une coalition d'islamistes et des partis de gauche. Ils estimaient être venus à Rabat pour exprimer leur "solidarité" avec leurs "frères de Palestine", tout en priant "pour que Dieu leur ouvre la porte du soulagement et rétablisse leur sécurité et leur dignité."

En 2020, le Maroc a procédé à la normalisation de ses relations diplomatiques avec Israël. Un acte que de nombreux Marocains fustigent encore aujourd'hui.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.