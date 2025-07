Ouganda : quand les croyances spirituelles s'immiscent dans la politique

En Ouganda, la politique se mêle souvent aux croyances spirituelles.

De nombreux hommes politiques consultent secrètement des guérisseurs traditionnels ou des sorciers afin d'obtenir un avantage dans leur lutte pour le pouvoir.

Certains craignent même que leurs rivaux n'utilisent la sorcellerie contre eux et adoptent de fait des comportements superstitieux, comme éviter les poignées de main.

"Lorsqu'une personne vient me demander si elle va réussir ou échouer, je lui donne normalement des médicaments pour qu'elle puisse gagner l'élection et que son adversaire ne passe pas. Il y a beaucoup de gens qui viennent maintenant à cause de la saison des élections", a dit Rose Mukite, sorcière.

La guerre spirituelle entre les hommes politiques fait partie d'une lutte plus large pour la foi en Ouganda, où le christianisme est la religion dominante. Nombreux sont ceux qui vont régulièrement à l'église et qui se rendent secrètement dans des sanctuaires traditionnels pour bénéficier des services occultes qui, selon eux, peuvent les mener à la victoire.

"En période électorale, personne ne peut dire avec certitude s'il est en train de gagner une élection, donc que ce soit au sommet - nous ne pouvons pas exclure que les gens prennent des contacts ici et là, au moins ils ont des voies d'accès au sorcier indépendamment des bureaux", a indiqué Steven Masiga, chercheur.

Les critiques, y compris les chefs religieux, désapprouvent ces pratiques, mais elles restent profondément ancrées dans les traditions culturelles.

Ce syncrétisme a longtemps déconcerté les responsables ecclésiastiques qui enseignent que le christianisme est incompatible avec tout vestige de religion traditionnelle.

"Je ne crois donc pas à cette autre perception qui consiste à recourir à la sorcellerie pour devancer ses adversaires ou quoi que ce soit d'autre, je crois au christianisme et c'est sur lui que je me concentre le plus - prier Dieu, jeûner, savoir qu'une percée se produira certainement", a déclaré Peace Khalayi, aspirant parlementaire ougandais.

De nombreux hommes politiques ougandais auraient recours aux services de sorciers, mais ils l'admettent rarement en public pour éviter d'être ridiculisés. Le président ougandais Yoweri Museveni, au pouvoir depuis quatre décennies et candidat à sa réélection, a déjà exprimé son respect pour les sorciers africains.