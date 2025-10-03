Bienvenue sur Africanews

Football : le fils de Zinedine Zidane convoqué en sélection d'Algérie

Le gardien de but du Real Madrid, Luca Zidane, contrôle le ballon lors d'une séance d'entraînement à Madrid, en Espagne, le vendredi 26 janvier 2018.   -  
By Ali Bamba

Algérie

Luca Zidane a été convoqué en sélection par l'Algérie pour les prochains matchs de qualification à la Coupe du monde 2026 contre la Somalie et l'Ouganda, les 9 et 14 octobre.

Le fils de la légende française Zinedine Zidane est Né dans la ville d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France.

Le gardien de but a joué pour la France à différents niveaux juniors, mais a récemment changé d'allégeance internationale pour rejoindre l'Algérie.

Âgé de 27 ans, Luca, formé au réal Madrid, évolue depuis 2024 en ce moment à Grenade en deuxième division espagnole, après avoir joué pour Rayo Vallecano, et Eibar.

Les grands-parents paternels de Zidane étaient originaires de la région de Kabylie, en Algérie.

L'Algérie est actuellement en tête du groupe G des qualifications africaines et n'est plus qu'à une victoire de se qualifier pour la Coupe du monde de l'année prochaine en Amérique du Nord et en Amérique centrale.

