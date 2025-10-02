Bienvenue sur Africanews

Émeutes à Madagascar : l'Union européenne appelle au dialogue

Des manifestants protestant contre les coupures chroniques d'électricité et d'eau affrontent la police antiémeute à Antananarivo, Madagascar, mardi 30 septembre 2025.   -  
By Ali Bamba

Madagascar

Les ambassades d'Allemagne, de Corée du Sud, de France, du Japon, de Grande-Bretagne, de Suisse et la délégation de l'UE ont appelé jeudi à un « dialogue constructif » à Madagascar.

La grande île de l'océan Indien est en attente de la nomination d'un nouveau Premier ministre après que le président Andry Rajoelina dissous le gouvernement apaiser les tensions qui ont débuté le 25 septembre.

Pour la première fois depuis dimanche, le mouvement « Génération Z » à l'origine des événements, a annoncé jeudi à Antananarivo un « retrait stratégique de 24 heures » afin de préserver « la santé et les forces » des manifestants qui dénoncent la mauvaise gouvernance et les coupures d'eau et d'électricité.

Les appels à la démission du président Rajoelina se sont intensifiés après une répression violente et des pillages généralisés qui ont fait au moins 22 morts et des centaines de blessés, selon l'ONU, un bilan que le gouvernement conteste.

