Madagascar : Rajoelina nomme un militaire comme Premier ministre

Madagascar : Rajoelina nomme un militaire comme Premier ministre
Les forces de sécurité et des officiers militaires bloquent l'accès à la place aux manifestants à Antananarivo, Madagascar, le jeudi 25 septembre 2025   -  
Copyright © africanews
Sarah Tetaud

By Africanews

Madagascar

Le président malgache Andry Rajoelina a nommé lundi un nouveau Premier ministre : le général Ruphin Fortunat Zafisambo, un major de l’armée.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions sociales exacerbées, avec des manifestations régulières de jeunes depuis plus d’une semaine.

Rajoelina explique que ce choix vise à « rétablir l’ordre et la confiance » dans le pays. Le nouveau Premier ministre succède à Ntsay Christian, dont le gouvernement a été dissous le 29 septembre sous la pression des manifestants.

Rajoelina précise que Zafisambo devra faire ses preuves dans les six mois et que son maintien au pouvoir dépend de ses résultats.

Cette nomination est contestée par la Génération Z, qui la dénonce comme une « diversion politique » et menace de durcir son mouvement.

La crise à Madagascar continue de générer des violences, avec au moins 22 morts selon l’ONU.

