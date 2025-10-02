Cyril Ramaphosa exige la libération des Sud-Africains enlevés par Israël

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a fermement condamné l’interception de la flottille Global Sumud par les autorités israéliennes dans les eaux internationales au large de Gaza.

Il a appelé à la libération immédiate des ressortissants sud-africains ainsi que des autres militants des droits de l’homme enlevés lors de l’opération.

La flottille, composée de navires arborant divers pavillons nationaux, transportait de l’aide humanitaire destinée à la population de Gaza. Ramaphosa a souligné que cette interception constitue une violation flagrante du droit international, notamment du droit maritime et des décisions de la Cour internationale de justice, qui stipule que l’aide humanitaire doit pouvoir circuler librement.

« L’interception de la flottille Global Sumud constitue une grave atteinte à l’élan de solidarité internationale visant à soulager les souffrances à Gaza et à favoriser la paix dans la région », a déclaré le président sud-africain.

Parmi les Sud-Africains présents à bord figurent Nkosi Zwelivelile Mandela, Zukiswa Wanner et Reaaz Moolla. L’enlèvement présumé de Zaheera Soomar, Fatima Hendricks et Carrie Shelver reste encore à confirmer.

Ramaphosa a dénoncé l’attitude d’Israël comme étant non seulement une agression contre des civils engagés dans une mission humanitaire, mais aussi une atteinte à la souveraineté des nations dont les navires faisaient partie de la flottille. Il a réitéré son appel à ce que la cargaison d’aide parvienne sans entrave à la population palestinienne.

« Cette flottille est un acte de solidarité envers Gaza, et non une provocation contre Israël », a-t-il insisté, avant de rappeler le soutien de l’Afrique du Sud à l’appel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, demandant la levée immédiate du blocus de Gaza.

Enfin, le président a exprimé sa solidarité envers les familles des personnes enlevées, soulignant que ces actions nuisent gravement aux efforts de paix au Moyen-Orient :

« Mes pensées accompagnent toutes les personnes retenues et leurs proches. Israël doit libérer ces militants des droits de l’homme. Ces enlèvements n’apportent rien