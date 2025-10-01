Bienvenue sur Africanews

Afrique du Sud : Eskom réalise son premier bénéfice en 8 ans

Les tours de refroidissement de la centrale électrique au charbon Lethabo d'Eskom, près de Sasolburg, en Afrique du Sud, le 21 novembre 2011. (AP Photo/Denis Farrell, Fichier)   -  
AP
By Rédaction Africanews

Afrique du Sud

L’entreprise sud-africaine d’électricité Eskom enregistre son tout premier bénéfice en huit ans. 

Pour l'exercice clos fin mars 2025, Eskom a enregistré un bénéfice net de 16,0 milliards de rands, soit plus de 927,24 millions de dollars, contre une perte de 55,0 milliards de rands un an plus tôt.

L’entreprise prévoit de réinvestir ses bénéfices dans ses infrastructures, visant 320 milliards de rands d'investissements sur les cinq prochaines années.

Ce résultat positif a été porté par un allégement de la dette gouvernementale, des hausses tarifaires et une forte diminution des coupures d'électricité.

Principale compagnie de production et de distribution d'électricité en Afrique du Sud, Eskom est souvent pointée du doigt pour ces coupures à répétition. Au cours du dernier exercice financier, seuls 13 jours de coupures ont été recensés, contre un record de 329 jours l'année précédente.

Selon les experts, ces interruptions de courant ont freiné la croissance économique de l'Afrique du Sud pendant plus d'une décennie, tandis que ses multiples plans de sauvetage ont pesé lourdement sur les finances de l'État. 

