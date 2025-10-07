Banque mondiale : la croissance de l’Afrique subsaharienne revue à la hausse

Les économies d'Afrique subsaharienne devraient connaître une croissance de 3,8 % cette année, selon la Banque mondiale, une hausse notable par rapport à ses prévisions d’avril, qui étaient de 3,5 %.

Cette amélioration s’explique par la stabilité des prix, qui a encouragé les gouvernements à assouplir leurs politiques économiques, notamment en réduisant les taux d’intérêt.

Le rapport semestriel Africa Pulse souligne également que la stabilisation des taux de change, notamment dans des pays comme l’Éthiopie, a permis d’ouvrir la voie à une croissance plus soutenue. La banque prévoit même une accélération pour atteindre une croissance annuelle moyenne de 4,4 % au cours des deux prochaines années, en légère hausse par rapport aux 4,3 % initialement envisagés.

Plusieurs grandes économies régionales, comme l’Éthiopie, le Nigeria et la Côte d’Ivoire, voient leurs perspectives de croissance s’améliorer. La baisse du dollar américain, qui s’est affaibli de près de 10 % depuis le début de l’année, a renforcé le contexte favorable sur les marchés émergents.

Cependant, la Banque mondiale met en garde contre certains risques, notamment l’incertitude commerciale liée à la politique américaine, la dette pesante dans plusieurs pays, et la nécessité de créer des emplois pour une jeunesse nombreuse. La région doit aussi faire face à l’expiration de l’accord commercial AGOA, susceptible d’impacter ses échanges avec les États-Unis.

L’institution appelle enfin les gouvernements à se concentrer sur la création d’emplois de qualité, en améliorant le climat des affaires et en soutenant les PME, pour éviter la persistance des troubles liés au chômage chez les jeunes, qui ont déjà conduit à des manifestations dans plusieurs pays.

« La résolution de ces défis est essentielle pour assurer un avenir stable et prospère en Afrique », conclut Andrew Dabalen, économiste en chef pour l’Afrique à la Banque mondiale.