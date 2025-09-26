Immigration : les Pays-Bas et l'Ouganda créent un centre de retour

Les Pays-Bas et l’Ouganda ont signé un accord pour mettre en place un centre de retour. Ce centre accueillera principalement les demandeurs d’asile déboutés, originaires surtout d’Ouganda et en séjour irrégulier aux Pays-Bas.

Il s’agit d’un projet pilote à petite échelle, destiné à gérer efficacement leur rapatriement.

Le centre visera à traiter un nombre limité de personnes, tout en garantissant le respect des législations nationales, européennes et internationales.

La signature de cet accord a été officialisée lors d’une réunion des Nations Unies à New York.

Elle a été saluée comme une étape importante pour renforcer la coopération bilatérale sur la gestion des migrations.

Le ministre néerlandais de l’Asile, David van Weel, a précisé que ce projet vise à améliorer les processus de retour tout en respectant les droits des personnes concernées.