Choléra : un plan africain de préparation et d’intervention d’urgence dévoilé

Les Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies (Africa CDC) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS)ont dévoilé un plan continental de préparation et d’intervention d’urgence contre le choléra.

Le plan a été lancé au Centre international de conférences Mulungushi à Lusaka, la capitale de la Zambie, en marge de la 75e session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique (RC75).

Le plan a été élaboré dans le cadre de partenariats pour le renforcement d'une approche écosystémique de la production de médicaments, de vaccins et d'autres technologies de santé en Afrique et du Gavi Leap.

Le modèle, dédié à une période allant de septembre 2025 à février 2026, vise à mobiliser rapidement des ressources nationales pour financer les vaccins et les fournitures nécessaires à la prise en charge des cas afin de lutter contre les épidémies actuelles.

Il aidera les 54 États membres du continent à réduire de 90 % le nombre de décès dus au choléra et à éradiquer cette maladie dans au moins 20 pays d'ici 2030.

Hakainde Hichilema, champion mondial et continental de la lutte contre le choléra de l'Union africaine (UA) et président de la Zambie, a lancé le plan en déclarant que l'éradication du choléra sur le continent n'est pas seulement un objectif sanitaire, mais aussi un impératif moral, un catalyseur de la croissance économique et une étape cruciale vers la réalisation de l'Agenda 2063 de l'UA.

« Pour réussir, nous devons agir aujourd'hui pour un avenir meilleur, en construisant une Afrique autonome qui produit ses propres vaccins et assure son avenir », a déclaré M. Hichilema.

L'augmentation alarmante des cas de choléra sur le continent rien qu'en 2025, avec 213 586 cas et 4 507 décès dans 23 États membres de l'Union africaine (UA), a souligné l'urgence d'une réponse, a déclaré Jean Kaseya, directeur général du CDC Afrique.