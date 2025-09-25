Présidentielle en Ouganda : les candidatures de Museveni et de Bobi Wine autorisées

La commission électorale ougandaise a autorisé le président sortant Yoweri Museveni à se représenter aux élections prévues en janvier 2026. Son rival, Bobi Wine, a également été autorisé mercredi après-midi.

Chef du parti au pouvoir le Mouvement de résistance nationale, le président Yoweri Museveni se présentera donc à l’élection présidentielle malgré son règne de près e 40 ans en tant que chef d’état de l’Ouganda.

Après l'annonce, il a exhorté ses partisans à soutenir sa vision de l'avenir. Son parti, le Mouvement de résistance nationale (NRM), l'a officiellement confirmé en juin comme candidat à la présidence.

Le président sortant octogénaire, a notamment cité parmi ses priorités pour ce mandat la création de richesses, l'éducation, les infrastructures, la lutte contre la criminalité et la corruption, ainsi que l'amélioration de la santé et de l'approvisionnement en eau.

La candidature de M. Museveni a été la première à être approuvée par l'organe électoral, qui est chargé d'évaluer si les candidats aux élections remplissent les conditions légales.

L'organisme a également évalué ce mercredi la candidature de Bobi Wine, 43 ans, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, un chanteur qui a su tirer parti de sa célébrité pop pour galvaniser une large base de soutien parmi les jeunes électeurs.

Bobi Wine, du parti National Unity Platform (NUP) a été largement battu par Museveni en 2021.

L’opposant avait alors déclaré que sa victoire avait été volée par le bourrage des urnes, l'intimidation par les forces de sécurité et d'autres irrégularités. Mais le combat de Bobi Wine pour la démocratie en Ouganda se poursuit.