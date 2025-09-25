La RDC et le Rwanda mettent en oeuvre des mesures de sécurité communes

Alors qu’un accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda négocié par les États-Unis doit être signé le mois prochain, les deux pays africains ont convenu de commencer à mettre en oeuvre des mesures de sécurité.

Cela constitue une étape clé vers la mise en œuvre de l'accord de paix alors que des inquiétudes persistent quant à l'absence de progrès.

L'accord, conclu lors d'une réunion à Washington les 17 et 18 septembre devrait entrer en vigueur le 1er octobre, selon le communiqué conjoint, qui a également été publié par les États-Unis, le Qatar, le Togo et la Commission de l'Union africaine.

Les membres du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité ont également échangé des renseignements afin de mieux comprendre la situation sur le terrain, qui ont ensuite été utilisés pour élaborer une approche progressive visant à neutraliser les Forces Démocratique de Libération du Rwanda, ainsi qu'à désengager les forces et à lever les mesures défensives prises par le Rwanda, selon le communiqué.

Selon un rapport interne, la réunion de septembre au département d'État américain a été à plusieurs reprises bloquée par des désaccords de longue date à ,l’instar de la nature du M23 et la relation du Rwanda avec ce groupe.